Guerre en Ukraine: le maire de Lviv appelle Israël "à choisir son camp"

"Nous allons défendre chaque mètre de notre territoire"

"Nous n'avons pas d'autre terre, c'est notre terre, et nous faisons ce que tous citoyens israéliens feraient à notre place. Une fois attaqués, tous ensemble vous défendez votre terre, c'est exactement ce que fait l'Ukraine aujourd'hui", a déclaré jeudi soir Andriy Sadovyi, maire de Lviv, dans le Prime.

M. Sadovyi a appelé Israël "à choisir maintenant un camp et à prendre une position pro-démocratique claire".

"Aujourd'hui, la démocratie est attaquée. Aujourd'hui, des Juifs sont tués en Ukraine lorsque les missiles visent le mémorial de Babi Yar. C'était quelque chose de très symbolique", a-t-il affirmé en ajoutant le besoin urgent de l'Ukraine d'obtenir du matériel militaire de la part de l'Etat hébreu.

"La politique du gouvernement israélien interdit l'envoi de gilets pare-balles", a-t-il rappelé en remerciant toutefois Israël pour son aide humanitaire abondante.

"Israël vit dans le passé"

"Israël vit encore dans le contexte du passé des relations entre la Russie et l'Ukraine. Or aujourd'hui, le monde a complètement changé et personne n'avait anticipé le fait que Poutine bombarde l'Ukraine", a souligné le maire de Lviv à i24NEWS.

"L'Ukraine a montré sa force et nous sommes prêts à chasser l'ennemi de notre terre! Plus vite on aura des armes de qualité, plus vite on expulsera l'ennemi et moins il y aura de refugiés", a-t-il poursuivi.

Le maire de Lviv souhaite que l'Etat juif adopte la position des Etats-Unis et de la plupart des puissances occidentales".

"Il y a un conflit entre deux systèmes: le totalitarisme et la démocratie, et la démocratie va l'emporter", a-t-il assuré.

Poursuite des pourparlers

Les pourparlers se poursuivent pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu entre les deux pays.

"Plus nous montrons que nous avons une position forte et plus ils seront fructueux pour nous. L'Ukraine n'acceptera jamais les conditions dictées aujourd'hui par la Russie", a-t-il souligné.

M. Sadovyi estime que le monde doit bâtir de nouvelles alliances et que l'Otan ainsi que l'ONU auraient besoin de se "moderniser".

Le maire a remercié les pays impliqués dans les pourparlers toujours en cours et a suggéré à Israël d'être "aux côtés de l'Ukraine" pour "cette grande victoire".