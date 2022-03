Ukraine: V. Zelensky appelle Moscou à "se réunir et à discuter"

"Sinon, les pertes pour la Russie seront telles qu'il faudra plusieurs générations pour qu'elle s'en remette"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi à des pourparlers avec Vladimir Poutine, affirmant qu'ils étaient la "seule chance pour la Russie de minimiser les dégâts causés par ses propres erreurs" après l'invasion.

Plusieurs rounds de tractations entre Kiev et Moscou se sont déroulés en présentiel et par visioconférence depuis le 24 février, mais aucun n'a eu lieu au niveau présidentiel.

"C'est le moment de se rencontrer, de parler, le moment de renouveler l'intégrité territoriale et l'équité pour l'Ukraine", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook.

"Je veux être entendu par tout le monde, surtout à Moscou", a-t-il souligné mettant en garde contre "les pertes" de la Russie qui "seront telles que plusieurs générations ne s'en remettront pas".

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a de son côté annoncé samedi qu'une dizaine de couloirs humanitaires avaient été convenus avec les Russes.

Il s'agit notamment d'une passerelle depuis la ville portuaire assiégée de Marioupol, plusieurs dans la région de Kiev et d'autres dans celle de Lougansk.

Mme Vereshchuk a également fait savoir son intention d'apporter une aide humanitaire à la ville de Kherson, actuellement sous contrôle des forces russes.

Selon le président ukrainien, les plus grandes villes sont bloquées par les forces russes dans le but de créer des conditions "misérables" visant à amener les Ukrainiens à coopérer. M. Zelensky a par ailleurs affirmé que les Russes empêchaient les ravitaillements d'atteindre les villes encerclées du centre et du sud-est de l'Ukraine.

Plus de 180.000 Ukrainiens ont pu s'éloigner des combats dont plus de 9.000 personnes de Marioupol, grâce aux couloirs humanitaires, a-t-il toutefois admis.

"Mais les occupants continuent de bloquer l'aide humanitaire, tout particulièrement autour des zones sensibles. C'est une tactique très connue. (...) C'est un crime de guerre", a lancé M. Zelensky. La Russie "répondra de cela. A 100%", a-t-il insisté.

Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a déclaré samedi avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques "Kinjal" pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine.