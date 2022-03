Ukraine: la Russie a bombardé l'école d'art de Marioupol qui abritait 400 personnes

Des centaines de personnes ont perdu la vie à Marioupol

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que l'armée russe avait bombardé une école d'art dans laquelle environ 400 personnes s'étaient réfugiées dans la ville portuaire de Marioupol.

Les autorités locales ont affirmé que le bâtiment de l'école avait été détruit et qu'il pourrait y avoir des gens sous les décombres.

Aucun bilan des victimes n'a été donné pour l'heure.

Les forces russes ont également bombardé mercredi un théâtre à Marioupol où des civils s'abritaient. Les autorités de la ville ont déclaré que 130 personnes avaient été secourues mais que beaucoup d'autres pourraient être sous les décombres.

"Faire cela dans une ville paisible représente une terreur dont on se souviendra pendant des siècles", a déclaré V. Zelensky dans une adresse vidéo à la nation.

Marioupol, un port stratégique sur la mer d'Azov, a été encerclé par les troupes russes et privé d'approvisionnement en énergie, en nourriture et en eau, et a fait face à un bombardement incessant.

Les autorités locales ont déclaré que le siège avait tué au moins 2.300 personnes et que certaines d'entre elles avaient dû être enterrées dans des fosses communes.