Ukraine: le pape dénonce une "guerre répugnante"

"Je ressens une grande douleur pour ceux qui n'ont même pas la chance de s'échapper"

Le pape François a dénoncé dimanche la "guerre répugnante" de la Russie contre l'Ukraine comme une "inhumanité cruelle et un sacrilège".

Le pape François a déclaré à des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre que chaque jour qui passe apporte plus d'atrocités dans un "massacre insensé".

"Il n'y a aucune justification à cela", a-t-il dit, dans une référence apparente à la Russie, qui a cherché à justifier son invasion comme vitale pour sa propre défense.

Les pontifes ont généralement décrié les guerres et leur impact dévastateur sur les civils sans citer les bellicistes par leur nom.

Le pape François appelle également "tous les acteurs de la communauté internationale" à œuvrer pour mettre fin à la guerre.

"Cette semaine encore, des missiles et des bombes, se sont abattus sur les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes", a dit le Pape. Ses pensées, assure-t-il, sont allées vers les millions de personnes qui fuient. "Et je ressens une grande douleur pour ceux qui n'ont même pas la chance de s'échapper."

Plus de 10 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le 24 février.