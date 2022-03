L'hôpital de campagne israélien en Ukraine commencera à recevoir des patients mardi

Yaïr Lapid a affirmé qu'Israël "continuera à aider le peuple ukrainien autant que possible"

Un hôpital de campagne qu'Israël a installé dans l'ouest de l'Ukraine commencera à recevoir des patients mardi, a indiqué dimanche le ministère de la Santé.

Selon le ministère, la cérémonie d'ouverture se déroulera en présence du maire de Mostyska, du gouverneur régional et de plusieurs responsables israéliens.

En fin de journée, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a affirmé qu'Israël "continuera à aider le peuple ukrainien autant que possible".

"Nous ne tournerons jamais le dos à la détresse de personnes qui connaissent les horreurs de la guerre", a-t-il ajouté.

Y. Lapid s'exprimait après le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, prononcé en visioconférence devant les députés de la Knesset.

"Je réitère ma condamnation de l'attaque contre l'Ukraine et remercie le président Zelensky d'avoir partagé ses sentiments et la détresse du peuple ukrainien avec les membres de la Knesset et du gouvernement", a déclaré Y. Lapid dans un communiqué.

De son côté, le ministre de la Diaspora, Nachman Shai, a estimé que "les mots de Zelensky percent le cœur".

"La nation ukrainienne a été attaquée, la démocratie ukrainienne a été attaquée, ils sont dans une grande détresse. Nous avons l'obligation humaine, juive et israélienne de les aider. Notre aide aux frontières de l'Ukraine et à l'intérieur du pays est impressionnante. Nous devons aussi assurer l'asile aux réfugiés. Nous avons fait et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir", a-t-il ajouté.