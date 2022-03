Ukraine: Jérusalem est "le bon endroit pour trouver la paix" (V. Zelensky)

"M. Bennett essaie de trouver un moyen d'engager des pourparlers, et nous en sommes reconnaissants"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a changé de ton dans la nuit de dimanche à lundi et remercié Israël dans une vidéo publiée sur Telegram, après avoir critiqué l'Etat hébreu pour son aide "insuffisante" fournie à l'Ukraine.

"Bien sûr, Israël a ses intérêts, sa stratégie pour protéger ses citoyens. Nous comprenons tout cela", a-t-il admis.

"Le premier ministre israélien, M. Bennett, essaie de trouver un moyen d'engager des pourparlers avec la Russie, et nous en sommes reconnaissants", a-t-il précisé après avoir estimé lors de son allocution adressée aux membres de la Knesset qu'il était "possible d'organiser une médiation entre des pays, mais pas entre le bien et le mal".

"Nous sommes reconnaissants de ses efforts, de sorte que tôt ou tard nous commencerons à avoir des pourparlers avec la Russie, peut-être à Jérusalem", a-t-il précisé selon une traduction de Reuters.

"C'est le bon endroit pour trouver la paix. Si c'est possible", a-t-il encore ajouté.

Plusieurs députés israéliens avaient critiqué dimanche le président ukrainien pour avoir établi des comparaisons entre la Shoah et l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors de son discours également retransmis sur grand écran dans la métropole israélienne Tel Aviv.

"On ne peut pas réécrire l'histoire de la Shoah, ce génocide qui a été aussi commis sur la terre ukrainienne", avait réagi sur Twitter Yoaz Hendel, le ministre israélien des Communications.

"La guerre est terrible mais la comparer aux horreurs de la Shoah et à la solution finale est révoltante", avait-il ajouté.