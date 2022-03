Ukraine: "Israël fait plus que la plupart des autres pays" (Naftali Bennett)

"Nous gérons cette crise tout en tenant comptes de différentes considérations - et elles sont complexes"

Israël fournit à l'Ukraine une aide "plus importante" que la plupart des autres pays, tout en tenant compte d'un certain nombre de "considérations complexes", a déclaré lundi le Premier ministre israélien Naftali Bennett.

L'Etat hébreu "a fourni de l'aide dans la crise en Ukraine pendant plusieurs semaines, dès le premier instant par divers canaux", a-t-il affirmé tandis qu'une délégation israélienne doit s'envoler pour rejoindre un hôpital de campagne qu'Israël a installé dans l'ouest de l'Ukraine.

Israël opère "de différentes manières, il n'y a pas beaucoup de pays qui s'investissent à une telle échelle", a-t-il souligné lors de cette première déclaration publique après un discours réprobateur du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

M. Zelensky a changé de ton dans la nuit de dimanche à lundi et remercié Israël dans une vidéo publiée sur Telegram, après avoir critiqué l'Etat hébreu pour son aide "insuffisante" fournie à l'Ukraine.

"Bien sûr, Israël a ses intérêts, sa stratégie pour protéger ses citoyens. Nous comprenons tout cela", a-t-il admis.

"Nous gérons cette malheureuse crise de manière sensible, bienveillante et responsable, tout en tenant comptes de différentes considérations - et elles sont complexes", a insisté Naftali Bennett.

Le président ukrainien a fait part de sa reconnaissance pour les efforts notamment de médiation, "de sorte que tôt ou tard nous commencerons à avoir des pourparlers avec la Russie, peut-être à Jérusalem".