La Russie ne compte plus "remplacer V. Zelensky ni démilitariser l'Ukraine" (Naftali Bennett)

'Il y a des progrès entre les parties, mais les écarts sont encore très importants"

Selon le Premier ministre Naftali Bennett, les Russes n'exigent plus la destitution du président ukrainien Volodymyr Zelensky ni la démilitarisation complète de l'Ukraine en marge de l'opération d'invasion lancée le 24 février par Moscou.

Il y a toutefois "encore un long chemin à parcourir" dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine, a précisé lundi le chef du gouvernement lors d'une conférence organisée par le site d'information Ynet.

"Nous continuerons avec nos amis dans le monde à essayer de faire le pont (entre les parties) pour mettre fin à la guerre, c'est la meilleure chose qui puisse arriver", a ajouté le Premier ministre.

"Il y a des questions controversées, dont certaines sont fondamentales. Dernièrement, il y a eu des progrès entre les parties, mais les écarts sont encore très importants", a-t-il noté.

Tandis que M. Zelensky a critiqué dimanche l'Etat hébreu pour son aide "insuffisante" fournie à l'Ukraine, lors d'un discours adressé aux membres de la Knesset, Naftali Bennett a affirmé qu'il ne souhaitait pas "juger" le président ukrainien.

"Son pays et son peuple sont dans une guerre très difficile. Plusieurs centaines de morts, des millions de réfugiés. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être à sa place", a-t-il dit.

Mais "je suis le Premier ministre d'Israël, commençons par cela. Et les principes qui nous guident dans le contexte de la crise ukrainienne, ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la générosité et la sensibilité au terrible sort du peuple ukrainien aux côtés des intérêts israéliens, et je dois préserver un équilibre entre les deux".

"Ma responsabilité est avant tout celle de l'existence de l'État, de la sécurité de l'État, de la sécurité de ses citoyens, et nous le faisons de la manière la plus juste à mes yeux", a-t-il estimé.

"15.000 Ukrainiens ont déjà franchi les portes du pays, certains vont immigrer en Israël, d'autres resteront le temps que les choses s'apaisent. Nous n'avons aucune honte à avoir, nous devrions être très très fiers", a-t-il conclu.