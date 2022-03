Les trois Israéliens arrêtés par les troupes russes à Melitopol ont été libérés (ministère)

"Les citoyens vont bien"

Trois citoyens israéliens ont été arrêtés lundi, puis relâchés après quelques heures par les forces russes dans la ville ukrainienne occupée de Melitopol, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère a déclaré qu'il avait été informé de leur libération par les membres de leur famille et n'avait pas d'autres détails immédiats.

Michael Brodsky, ambassadeur d'Israël en Ukraine, a déclaré plus tôt au Times of Israël que "le ministère des Affaires étrangères est pleinement conscient de la situation et y travaille."

M. Brodsky est actuellement en Israël après s'être cassé le genou dans un accident de la route en Pologne au début du mois.

Selon les rapports, Tatiana Kumok, sa mère Vera et son père Mikhail, un ancien éditeur de journaux, ont tous été placés en détention par des soldats russes lundi.

La plus jeune des Kumok avait partagé des images et des vidéos de la guerre sur diverses plateformes de réseaux sociaux.