Ukraine: un Juif sauve la musique yiddish de l'oubli

À la fin de l'année dernière, la fondation du site de Babi Yar en Ukraine a annoncé son intention de créer un nouveau musée en mémoire des 33.771 Juifs massacrés par les nazis en septembre 1941.

Natan Sharansky, président du conseil de surveillance du mémorial, a décrit Babi Yar comme un "symbole des tentatives de destruction de la mémoire de la Shoah", et a décidé que la nouvelle institution s'appellerait le "Musée de l'histoire de l'oubli."

"L'histoire de l'oubli" ferait un titre alternatif approprié pour "Song Searcher", un nouveau documentaire sur Moyshe Beregovsky, le folkloriste et ethnomusicologue juif qui a parcouru son Ukraine natale dans les années 1930 et 1940 pour collecter de la musique folklorique yiddish et des chansons klezmer pour les rendre pérennes.

Avant la Seconde Guerre mondiale, M. Beregovsky a utilisé du matériel d'enregistrement, puis a interrogé des habitants et des survivants des ghettos de Chernivtsi et de Vinnytsia et les a interrogés.

Le film détaille comment eux et d'autres documents ont été récupérés et été acheminés vers la Bibliothèque nationale Vernadsky d'Ukraine. Ils représentent un trésor pour les universitaires et les musiciens qui veulent préserver et ressusciter une culture qui a été depuis presque anéantie.

"Personne d'autre n'a fait de projets comme celui-ci, de collecter autant de morceaux de musique et d'écrire autant à ce sujet", déclare Mark Slobin, un ethnomusicologue américain, dans le film.

Les collections de Slobin sur l'œuvre de M. Beregovsky ont été la clé du nouveau klezmer des 40 dernières années.

"Personne n'a fait un projet comme ça en Pologne quand la culture était vivante. Personne ne l'a fait dans ces autres endroits où vivaient les Juifs. Il s'agit donc d'un monument non seulement pour l'endroit où il a travaillé en Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de la population juive d'Europe de l'Est."