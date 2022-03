Joe Biden affirme que Vladimir Poutine est prêt à utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine

Vladimir Poutine "sait qu'il y aura des conséquences sévères en raison du front uni de l'Otan"

Les "fausses accusations" de la Russie selon lesquelles Kiev détiendrait des armes biologiques et chimiques montrent que Vladimir Poutine envisage d'en utiliser lui-même, a affirmé lundi le président américain, sans en apporter la preuve.

"Ils (les Russes) assurent que l'Ukraine possède des armes chimiques et biologiques en Ukraine. C'est un signe clair qu'il (Vladimir Poutine) envisage d'utiliser ces deux types d'armes", a averti Joe Biden lors d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington.

"Il est dos au mur", a prévenu M. Biden, assurant que les Etats-Unis ne détenaient pas d'armes chimiques ou biologiques en Europe, comme le soutient Moscou.

Vladimir Poutine "sait qu'il y aura des conséquences sévères en raison du front uni de l'Otan", a-t-il mis en garde, sans plus de précision.

Dimanche, le Secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a également mis en garde la Russie contre l'utilisation d'armes chimiques ou biologiques dans le conflit.

Il y aurait alors "une réaction importante non seulement des Etats-Unis, mais aussi de la communauté internationale", a-t-il affirmé sur la chaîne de télévision américaine CBS.

Joe Biden s'est entretenu lundi avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et les Premiers ministres italien Mario Draghi et britannique Boris Johnson, et a exprimé sa "grande préoccupation face aux tactiques brutales de la Russie en Ukraine", selon un communiqué de la Maison Blanche.

Le président américain se rendra jeudi à Bruxelles, pour des entretiens avec des dirigeants de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne, puis vendredi en Pologne.