Plus de 3,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis l'invasion russe (HCR)

Il y a près de 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine

Plus de 3,5 millions de personnes ont à présent fui l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie, franchissant une nouvelle étape dans un exode qui a conduit à la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a annoncé mardi l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Selon cette source, 3,53 millions de personnes ont quitté l'Ukraine, la Pologne se taillant la part du lion - plus de 2,1 millions - suivie de la Roumanie qui a accueilli plus de 540.000 personnes et de la Moldavie avec plus de 367.000 réfugiés.

Peu après l'invasion du 24 février, le HCR avait prédit que quelque 4 millions de réfugiés pourraient quitter l'Ukraine, bien qu'il ait depuis réévalué cette prévision.

L'exil a ralenti ces derniers jours, tandis que plus de 200.000 sorties de territoires étaient enregistrées tous les deux jours depuis début mars.

L'Organisation internationale pour les migrations estime pour sa part qu'il y a près de 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, ce qui suggère que certaines d'entre elles, sinon la plupart, pourraient fuir à l'étranger si la guerre se poursuit.

"Nous avons été témoins de remarquables actes d’accueil et de compassion de la part des pays voisins, notamment des acteurs locaux, qui ont ouvert leur cœur et leur foyer aux Ukrainiens", a déclaré lundi Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Le responsable a toutefois noté que "certaines personnes d’ascendance africaine, asiatique ou autochtone fuyant l’Ukraine - et d’autres guerres et conflits dans le monde - n’ont pas reçu le même traitement que les réfugiés ukrainiens".

"Nous pouvons - et devons - saluer la solidarité, tout en condamnant résolument les actes de racisme et de discrimination", a-t-il souligné.