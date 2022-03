Guerre en Ukraine: les pays "hostiles" devront payer le gaz russe en roubles

Le président russe n'a pas précisé quand exactement la nouvelle politique entrerait en vigueur

Le président Vladimir Poutine a annoncé mercredi que la Russie exigerait que les pays "hostiles" paient désormais les exportations de gaz naturel russe en roubles.

Vladimir Poutine a déclaré lors d'une réunion avec des responsables gouvernementaux qu'"un certain nombre de pays occidentaux ont pris des décisions illégitimes sur le soi-disant gel des avoirs russes, traçant ainsi une ligne sur la fiabilité de leurs devises, sapant la confiance dans ces devises".

"Cela n'a aucun sens", a ajouté le président, "de fournir nos marchandises à l'Union européenne, aux États-Unis et de recevoir un paiement en dollars, en euros et dans un certain nombre d'autres devises."

En conséquence, il a annoncé des "mesures" pour passer au paiement de "notre gaz naturel, fourni aux pays dits hostiles" en roubles russes.

Le président russe n'a pas précisé quand exactement la nouvelle politique entrerait en vigueur. Il a chargé la banque centrale du pays d'élaborer une procédure permettant aux acheteurs de gaz naturel d'acquérir des roubles en Russie.

Les économistes ont déclaré que cette décision avait pour but de tenter de soutenir le rouble, qui s'est effondré face aux autres devises depuis que Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février et que les pays occidentaux ont répondu par des sanctions de grande envergure contre Moscou.