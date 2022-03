Israël: l'Université de Tel-Aviv a accueilli la première chercheuse ukrainienne ayant fui la guerre

"Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'Université de Tel-Aviv pour m'avoir donné cette opportunité"

L'Université de Tel-Aviv a accueilli la première chercheuse ukrainienne qui passera le semestre à venir en Israël après avoir été forcée de quitter son pays d'origine en raison de la guerre.

Maryana Sytar est arrivée en Israël un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Elle est la première étudiante diplômée en recherche à arriver dans le cadre du programme de bourses d'urgence de l'Université de Tel Aviv mis en place dans le but d'aider les Ukrainiens qui fuient leur pays.

Maryana était inscrite en doctorat à l'Institut Koretsky d'État et de droit avant que la guerre n'éclate.

Au cours des six prochains mois, elle poursuivra ses recherches à la faculté de droit Buchmann de la TAU et devrait être rejointe par d'autres universitaires ukrainiens cette semaine.

"Il m'a fallu quelques jours pour arriver ici. J'ai dû voyager de l'Ukraine à la Hongrie, puis prendre un avion pour Tel-Aviv. J'essaie constamment de joindre ma famille, cela me rassure de savoir qu'ils sont en sécurité pour le moment. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'Université de Tel-Aviv pour m'avoir donné cette opportunité, " a-t-elle déclaré.

En quelques jours, l'Université a levé des centaines de milliers de dollars auprès de généreux donateurs, pour permettre aux étudiants ukrainiens de poursuivre leurs études.

"Chaque jour, de plus en plus d'immigrants arrivent en Israël. Nous attendons des dizaines de milliers d'immigrants supplémentaires et nous nous préparons en conséquence. Parallèlement à l'aide initiale aux nouveaux immigrés, nous travaillons actuellement sur de grands programmes dans les domaines de l'aide sociale, de l'éducation, de l'emploi et du logement et je me réjouis de la coopération des membres de mon cabinet", a déclaré la ministre de l'Alyah et de l'Intégration Pnina Temano Sheta

En un mois, près de 15.000 Ukrainiens ont été accueillis en Israël et plus de 400 personnes sont attendues aujourd'hui.