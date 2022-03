La guerre en Ukraine a créé "le déplacement de population le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale" (ONG)

Plus de 3.4 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février dernier

Une réponse "véritablement paneuropéenne" est nécessaire pour s'assurer que les réfugiés ukrainiens sont pris en charge de manière "équitable et durable sur tout le continent", a déclaré l'ONG humanitaire International Rescue Committee (IRC) dans un communiqué.

Une enquête de l'IRC auprès de plus de 400 réfugiés dans trois villes de Pologne a montré que ce dont ils avaient besoin avant tout, c'était d'un emploi, rapporte le Jerusalem Post.

"Plus de 2 millions de personnes ont fui vers la Pologne en moins d'un mois, ce qui constitue le déplacement de population le plus rapide que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré Heather Macey, responsable de l'équipe IRC en Pologne.

"Le gouvernement polonais a agi rapidement à la fois pour légaliser le séjour des Ukrainiens en Pologne et pour fournir l'accès aux services sociaux comme les soins de santé, l'éducation et l'aide financière", a expliqué H. Macey.

"Cependant, pour bénéficier de la plupart des avantages, l'enregistrement d'un numéro d'identification polonais est nécessaire. Même avec les systèmes d'enregistrement rapides mis en place par le gouvernement polonais, cela prendra du temps d'enregistrer plus d'un million de personnes qui devraient rester en Pologne," a-t-elle indiqué.

L'IRC est une organisation non gouvernementale mondiale d'aide humanitaire, de secours et de développement, fondée à l'appel d'Albert Einstein en 1933. Elle fournit une aide d'urgence et une assistance à long terme aux réfugiés et aux personnes déplacées en raison de la guerre, de persécutions ou d'une catastrophe naturelle.

