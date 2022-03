Israël est un "lieu prioritaire" pour les pourparlers de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine (conseiller de Zelensky)

"C'est Israël qui peut probablement jouer un rôle clé dans les négociations"

Le principal conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a loué jeudi les efforts de médiation d'Israël, affirmant que l'Ukraine considère Jérusalem comme "l'un des lieux prioritaires" pour une rencontre entre M. Zelensky et le président russe Vladimir Poutine.

S'adressant à des journalistes israéliens par Zoom, Andriy Yermak a déclaré que les responsables ukrainiens "sont impressionnés par la profonde conscience de la situation qu'ont les responsables israéliens et le Premier ministre Bennett en particulier. Et nous pensons qu'il est vraiment enclin et désireux de faire tout ce qu'il faut pour ramener la paix sur notre terre et arrêter la guerre."

"Depuis le premier jour, et depuis notre première conversation, nous avons senti à quel point l'intention du Premier ministre Bennett est sérieuse", a affirmé M. Yermak.

"C'est Israël qui peut probablement jouer un rôle clé dans les négociations, la suspension des hostilités, et le retrait de l'armée russe de notre propre territoire", a-t-il poursuivi.

Ce conseiller né à Kiev, dont le père est juif, affirme que les conversations sur la possibilité que Jérusalem serve de lieu de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie remontent à bien avant l'invasion.

"Cela a commencé à l'époque du précédent Premier ministre, M. Netanyahou, et à cette époque, nous envisagions également une telle réunion à Jérusalem", a-t-il souligné en ukrainien par l'intermédiaire d'un traducteur. "Malheureusement, cela ne s'est pas produit à l'époque".

M. Yermak a également souligné que Kiev espère qu'Israël sera l'une des nations qui signeront des garanties de sécurité ukrainienne dans le cadre d'une solution négociée à la guerre.

Les Ukrainiens ont proposé les cinq États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que l'Allemagne, la Turquie, le Canada et Israël comme garants, et sont ouverts à l'ajout d'autres pays.

Dans le même temps, M. Yermak a semblé reprocher à Israël d'être "trop impartial" dans son approche de médiateur.

"Une forme de médiation qui ne prend pas parti ne fonctionnera pas, malheureusement", a-t-il soutenu.

Malgré les critiques visant M. Zelensky pour avoir poussé trop loin les comparaisons avec la Shoah dans un discours à la Knesset, M. Yermak a continué à établir des parallèles, affirmant que les troupes russes se comportent de la même manière que les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

De plus, Andriy Yermak s'est dit également "déçu" par le refus d'Israël de fournir une aide militaire.

"Nous attendons un soutien beaucoup plus important de la part d'Israël dans ce domaine et nous espérons vraiment que nos attentes ne sont pas vaines, surtout après la déclaration du président Zelensky à la Knesset", a-t-il martelé.