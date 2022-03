Après un mois, la guerre de V. Poutine contre l'Ukraine pourrait entrer dans une nouvelle phase plus dangereuse

Vladimir Poutine ne cède pas face à la pression internationale croissante

La guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine entre dans une nouvelle phase, potentiellement plus dangereuse, après un mois de combats qui a laissé les forces russes bloquées face à un ennemi en infériorité numérique.

Vladimir Poutine est confronté à des choix difficiles : comment et où reconstituer ses forces terrestres épuisées, s'il doit s'attaquer au flux d'armes occidentales destinées aux défenseurs ukrainiens, et à quel prix il pourrait intensifier ou élargir la guerre.

Bien qu'il n'a pas réussi à remporter une victoire rapide, Vladimir Poutine ne cède pas face à la pression internationale croissante, notamment aux sanctions qui ont mis à mal son économie. Le monde occidental est largement aligné contre lui, mais rien n'indique qu'il perd le soutien de la majorité de la population russe, qui s'appuie principalement sur la télévision contrôlée par l'État pour s'informer.

Les défenseurs ukrainiens, bénéficiant d'années d'entraînement américain et de l'OTAN et d'un afflux accéléré d'armes étrangères et de soutien moral, montrent de nouveaux signes de confiance alors que la force d'invasion peine à se regrouper.

Les lacunes de la Russie en Ukraine pourraient être le plus grand choc de la guerre jusqu'à présent. Après deux décennies de modernisation et de professionnalisation, les forces de Vladimir Poutine se sont révélées mal préparées, mal coordonnées et étonnamment faciles à arrêter.

L'ampleur des pertes de troupes russes n'est pas connue en détail, mais l'Otan estime qu'entre 7.000 et 15.000 personnes sont mortes au cours des quatre premières semaines, soit potentiellement autant que ce que la Russie a perdu en dix ans de guerre en Afghanistan.

Robert Gates, ancien directeur de la CIA et secrétaire à la défense, a déclaré que Vladimir Poutine devait être "étonnamment déçu" par les performances de son armée.