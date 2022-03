L'un des couples les plus célèbres de Russie s'enfuit en Israël

Ils se trouveraient à Césarée

L'un des couples les plus célèbres de Russie, la diva de la pop Alla Pugacheva et l'animateur de télévision Maxim Galkin, ont fui en Israël, selon les médias russes et israéliens.

A. Pougatcheva, 73 ans, est considérée comme la chanteuse la plus populaire de Russie et de l'ex-Union soviétique en termes de ventes de disques et de popularité.

Elle est connue comme étant la "grand-mère" de la pop russe pour ses grands succès "Millions of Scarlet Roses" et "Love Like a Dream".

Son mari Maxim, 46 ans est un comédien et présentateur de télévision renommé, animant entre autres la version russe de "Qui veut gagner des millions?"

Début mars, les médias russes ont rapporté que le couple avait quitté la Russie pour Israël, avec leurs jumeaux de neuf ans – Liza et Garry – nés d'une mère porteuse.

Deux sources ont déclaré jeudi au quotidien Haaretz que Pugacheva et Galkin se trouvaient désormais en Israël, probablement à Césarée.

Il n'était pas immédiatement clair si le couple était en vacances en Israël ou prévoyait de déménager de manière permanente au milieu de l'invasion russe en Ukraine.