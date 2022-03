Ukraine: un homme détenu sur le site d'une attaque à la roquette est soupçonné d'espionnage (gouverneur de Lviv)

Des photos ont été retrouvées sur son téléphone

Le gouverneur de la région de Lviv en Ukraine a déclaré dimanche qu'un homme soupçonné d'espionnage a été arrêté sur le site de l'une des deux attaques à la roquette qui ont secoué la ville samedi soir faisant 5 blessés.

Maksym Kozytskyy a affirmé que la police a découvert que l'homme avait enregistré l'attaque à la roquette.

La police a également trouvé sur son téléphone des photos de postes de contrôle dans la région, qui, selon Kozytskyy, avaient été envoyées à deux numéros de téléphone russes.

Des roquettes ont touché une installation de stockage de pétrole et une installation industrielle dont la nature n'a pas été précisée. Un épais panache de fumée et des flammes imposantes ont été aperçus dans la périphérie de Lviv quelques heures après les attaques.

"J'ai regardé le ciel, un missile volait, suivi par un avion. Trente secondes plus tard, un autre missile est apparu. Ensuite j'ai entendu deux explosions. L'une, très forte, a retenti dans le ciel, l’autre, plus sourde, au sol. Et puis un grand panache de fumée noire est apparu dans cette direction", a déclaré un témoin.

Le gouverneur régional, Maxime Kozytski, a posté sur Telegram une vidéo de lui au volant, disant revenir du site des explosions. "Tout est sous contrôle, les informations suivent, restez calmes".