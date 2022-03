V. Zelensky se dit prêt à faire des concessions pour parvenir à la paix "sans délai"

"Garanties de sécurité et neutralité, statut non-nucléaire de notre État - nous sommes prêts à y aller"

L'Ukraine pourrait déclarer sa neutralité, offrir des garanties de sécurité à la Russie et éventuellement accepter un compromis sur les zones contestées dans l'est du pays afin de garantir la paix "sans délai", a déclaré le président Volodymyr Zelensky à la veille d'une nouvelle série de pourparlers.

Selon le président ukrainien, seule une rencontre en face à face avec le dirigeant russe pourrait mettre fin à la guerre.

Tout en faisant allusion à d'éventuelles concessions, M. Zelensky a également souligné que la priorité de l'Ukraine était de garantir sa souveraineté et son "intégrité territoriale", c'est-à-dire d'empêcher la Russie de découper le pays, ce qui, selon l'Ukraine et l'Occident, pourrait désormais être l'objectif de Moscou.

"Garanties de sécurité et neutralité, statut non-nucléaire de notre État - nous sommes prêts à y aller", a déclaré M. Zelensky dans une interview accordée à des médias russes indépendants.

Le dirigeant ukrainien avait déjà suggéré auparavant que des concessions étaient possibles, mais rarement avec autant de force, et ses dernières déclarations pourraient créer une dynamique pour les discussions qui doivent reprendre mardi.

La Russie exige depuis longtemps que l'Ukraine abandonne tout espoir de rejoindre l'alliance occidentale de l'Otan, que Moscou considère comme une menace.

M. Zelensky a également souligné à plusieurs reprises que l'Ukraine avait besoin de garanties de sécurité propres dans le cadre de tout accord.

"Nous devons parvenir à un accord avec le président de la Fédération de Russie, et pour cela, il doit sortir et venir me rencontrer", a-t-il également affirmé dans une interview que la Russie a interdit à ses médias de publier.

Des pourparlers directs entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky seraient "contre-productifs", a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères.

Le gouvernement ukrainien a estimé lundi à plus de 500 milliards d'euros les pertes économiques engendrées par la guerre avec la Russie, a annoncé lundi sur Facebook la ministre de l'Économie ukrainienne, Ioulia Sviridenko.