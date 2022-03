Négociations russo-ukrainiennes: V. Zelensky voit des signaux "positifs"

Le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin a lui fait état de "discussions substantielles"

La Russie s'est engagée à réduire les combats autour de Kiev et d'une deuxième grande ville en Ukraine, à l'issue de pourparlers de paix à Istanbul, dans lesquels le président ukrainien a vu des signes "positifs" mardi, sans pour autant atténuer les doutes des Occidentaux quant aux intentions de Moscou.

"Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons dans les négociations sont positifs, mais ils ne font pas oublier les explosions ou les obus russes", a affirmé M. Zelensky dans un message-vidéo.

L'état-major ukrainien s'est de son côté montré encore plus sceptique. "Le soi-disant 'retrait des troupes', est probablement une rotation d'unités individuelles qui vise à tromper le commandement militaire des Forces armées ukrainiennes", a-t-il jugé dans un communiqué mardi soir.

Après trois heures de discussions à Istanbul, le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a lui fait état de "discussions substantielles" et dit que les propositions "claires" de Kiev en vue d'un accord seraient "étudiées très prochainement et soumises au président" Vladimir Poutine.

L'optimisme a aussitôt regagné les marchés boursiers, en nette hausse mardi, après ces annonces d'avancées dans les discussions, qui ont fait reculer le pétrole et bondir le rouble.

Des annonces toutefois accueillies avec beaucoup de circonspection par les dirigeants occidentaux qui assurent vouloir juger Moscou sur ses actes.