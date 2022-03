Le négociateur ukrainien optimiste après les discussions avec Moscou qui douche les espoirs de "percée"

Moscou amasserait actuellement des troupes dans la zone d’exclusion de Tchernobyl

Le négociateur ukrainien Mykhaïlo Podolyak s'est déclaré optimiste mercredi au lendemain des discussions avec la Russie à l'issue desquelles Moscou a annoncé son intention de réduire ses activités militaires dans le nord de l'Ukraine.

"J'éprouve un sentiment d'optimisme sur le cycle de négociations d'Istanbul", a-t-il lors d'un point de presse en ligne.

Il a ajouté que la proposition de créer un système de garanties de sécurité pour l'Ukraine en échange de sa neutralité ne ferait l'objet d'un référendum national qu'une fois achevé le retrait des troupes russes sur les positions qu'elles détenaient avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Mais semblant revenir sur des annonces faites par Moscou à l'issue de discussions entre belligérants mardi à Istanbul, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a déclaré mercredi ne pas pouvoir "faire état de quoi que ce soit de très prometteur ou d'une percée quelconque".

"Pour l'heure, nous ne pouvons pas parler des progrès et nous n'allons pas le faire", a-t-il insisté, en précisant qu'il n'y avait "pas d'avancées" non plus dans l'organisation d'une éventuelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ces paroles tranchent avec celles, beaucoup plus positives, de responsables russes présents mardi à Istanbul. Le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine avait ainsi affirmé que Moscou allait "réduire radicalement (son) activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv".

Par ailleurs, si la Russie a laissé entendre qu'elle comptait retirer ses troupes de deux régions, dont celle de Kiev, The Kyiv Independant rapporte mercredi que Moscou amasserait actuellement des troupes dans la zone d’exclusion de Tchernobyl.

Selon les forces armées ukrainiennes, et malgré les affirmations russes d’une diminution des hostilités dans les oblasts de Kiev et de Tchernihiv, la Russie poursuivrait bel et bien son renforcement militaire dans la région de Kiev et bombarderait toujours celle de Tchernihiv.