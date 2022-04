La Russie nie avoir bombardé le site de pèlerinage juif d'Ouman

"Les forces armées russes ne frappent pas de cibles civiles dans le cadre de l'opération militaire spéciale"

La Russie a démenti mercredi l'affirmation de l'Ukraine selon laquelle elle aurait frappé la ville d'Ouman, visitée chaque année par des dizaines de milliers de juifs hassidiques, et a montré des photos de ce qu'elle a dit être des forces ukrainiennes chargeant des armes près d'une synagogue.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aux députés israéliens le 20 mars que la Russie avait frappé Ouman le premier jour de l'invasion en février, selon une transcription du discours fournie par le Times of Israel.

"Je tiens à souligner que les forces armées russes ne frappent pas de cibles civiles dans le cadre d'une opération militaire spéciale", a affirmé Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, à propos de la remarque de Zelensky.

La Russie, a précisé M. Konashenkov, n'a frappé aucun bâtiment religieux ni aucun autre lieu de culte public.

Des dizaines de milliers de juifs hassidiques se rendent à Ouman à chaque nouvel an juif pour se recueillir sur la tombe du rabbin Nachman de Breslev, qui a relancé le mouvement hassidique.

M. Konashenkov a également montré le 21 mars des photos de ce qui semble être des forces ukrainiennes chargeant des armes près d'une synagogue de la ville. L'agence de presse Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces photos de manière indépendante.

La Russie, a-t-il précisé, a frappé des dépôts de carburant dans l'est de l'Ukraine avec des missiles surface-air et a utilisé des missiles tactiques pour détruire deux grands arsenaux de roquettes dans l'est de l'Ukraine.

"Des missiles lancés par air de haute précision ont détruit de grands dépôts de carburant dans les districts de Starokonstantinov et Khmelnitsky, qui fournissaient du carburant aux véhicules blindés des troupes ukrainiennes dans le Donbas", a déclaré Konashenkov.