Grammy Awards: V. Zelensky intervient en vidéo pour appeler au soutien "de toutes les manières possibles"

"La guerre. Qu'est-ce qui est l'exact opposé de la musique? Le silence des villes en ruines et des gens tués"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu dimanche soir en vidéo lors de la 64e édition des Grammy Awards pour appeler au soutien à son pays.

Lors de son allocution, il a comparé l'invasion à un silence mortel menaçant d'éteindre les rêves et la vie du peuple ukrainien, y compris des enfants.

"La guerre. Qu'est-ce qui est l'exact opposé de la musique? Le silence des villes en ruines et des gens tués", a-t-il dénoncé.

"Nos musiciens portent des gilets pare-balles au lieu de smokings. Ils chantent pour les blessés dans les hôpitaux, même pour ceux qui ne peuvent les entendre. Mais la musique se fera entendre malgré tout", a affirmé M. Zelensky.

En amont de la cérémonie, l'Académie nationale des arts et des sciences de l'enregistrement (Recording Academy) et son partenaire Global Citizen ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux intitulée "Stand Up For Ukraine" afin de collecter des fonds dans le cadre de la crise humanitaire.

"Remplissez le silence avec votre musique. Remplissez-le aujourd'hui pour raconter notre histoire. Dites la vérité sur la guerre sur vos réseaux sociaux, à la télévision, soutenez-nous de toutes les manières possibles, mais pas le silence. Et puis la paix viendra dans toutes nos villes", a martelé le président ukrainien.

Suite à son message, John Legend a interprété sa chanson "Free" avec les musiciens ukrainiens Siuzanna Iglidan et Mika Newton, et le poète Lyuba Yakimchuk, alors que des images de la guerre étaient diffusées sur des écrans géants.

Dimanche, Volodymyr Zelensky a fustigé les troupes russes composées selon lui de "meurtriers, tortionnaires, violeurs, pilleurs" après le massacre de civils mis au jour à Boutcha, près de Kiev, qui a révulsé les Occidentaux.