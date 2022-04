"Nous continuerons à tendre la main à l'Ukraine" (ministre israélien de la Santé)

"Israël est aux côtés du peuple ukrainien"

"Nous continuerons à tendre la main à l'Ukraine, il s'agit de notre devoir moral face aux massacres et aux crimes de guerre perpétrés sur cette terre", a déclaré lundi le ministre de la Santé Nitzan Horowitz actuellement en visite à l'hôpital de campagne israélien en Ukraine, près de Lviv.

M. Horowitz a rencontré des responsables locaux, dont le vice-ministre ukrainien de la Santé, le président du comité de Santé du parlement local, et maires de la région.

"Je suis ici pour renforcer notre délégation, qui accomplit un travail formidable en sauvant des vies et en aidant les réfugiés de guerre. Plus de 2.000 personnes, femmes et enfants ont déjà été soignés dans notre hôpital de campagne ici. Israël est le seul pays qui a mis en place un tel établissement en Ukraine", a-t-il affirmé.

"Ma visite ici symbolise aussi la stabilisation d'Israël, et notre solidarité avec l'Ukraine, face à une invasion russe, aux massacres et crimes de guerre qui sont découverts ces jours-ci à travers le pays. Israël est aux côtés du peuple ukrainien, et nous continuerons à apporter notre aide", a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de l'équipe humanitaire, M. Horowitz a remercié la délégation humanitaire.

"Merci beaucoup au nom de tout le gouvernement israélien. Merci d'avoir tout quitté et d'être venu ici volontairement, pour soigner des étrangers, d'un autre peuple. Je suis impressionné par la merveilleuse coopération entre les différentes agences de santé. Vous fournissez ici des soins médicaux au plus haut niveau, avec une grande expertise et un grand professionnalisme dans des conditions vraiment difficiles", a-t-il conclu.

L’hôpital porte le nom de "Kohav Meir" ("Étoile brillante"), en l’honneur de l’ex-Première ministre israélienne Golda Meir, née en Ukraine et fondatrice du programme d’aide de l’Agence de coopération internationale au développement du ministère des Affaires étrangères, en charge du projet.