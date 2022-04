Pologne: le mouvement Habad en première ligne auprès des réfugiés ukrainiens

Le rabbin Stambler et son épouse accueillent les réfugiés ukrainiens, jour et nuit, depuis plus d'un mois

Plus d'un mois après le lancement des opérations russes, des milliers de réfugiés ont d'ores et déjà quitté l'Ukraine. Certains ont rejoint des camps de fortune, d'autres se sont envolés vers l'Europe ou vers Israël. Et puis il y a ceux, Juifs pour leur grande majorité, qui sont pris en charge ponctuellement par des associations comme les Habad de Pologne. Matthias Inbar, journaliste i24NEWS spécialisé dans les questions de défense, les a rencontrés à l'occasion d’une visite privée à Varsovie. Il raconte cette expérience particulièrement riche au niveau émotionnel et humain.

Des vies qui ont basculé

C'est l'histoire de vies interrompues par le bruit des bombes. De vies qui ont refusé d'accepter une mort qui leur tendait les bras. Impossible de savoir ce que ces réfugiés ont vécu sans engager la conversation, néanmoins la plupart d'entre eux ne parlent que l’ukrainien, quelques mots d'anglais tout au plus. Notre interprète sera le rabbin Shalom Gopin, à la tête de la communauté Habad de Kiev. Lui aussi est réfugié, et même doublement.

Ce responsable religieux avait déjà été contraint de quitter l'est du pays en 2014, après la guerre dans le Donbass. 17 ans de vie, une maison, un centre communautaire, une école et une communauté, tout cela parti en fumée. "C’est comme si les racines de la terre s'étaient détachées de nos pieds", raconte la femme de Shalom Gopin. Ils ont alors choisi de partir pour Israël. Mais après deux années passées dans le pays, ils ont décidé de consulter leurs enfants pour savoir ce qu’ils préféraient : rester au pays où coulent le lait et le miel, ou repartir de zéro et s'installer de nouveau en Ukraine, à Kiev cette fois. "Qui aurait pu penser que quelques années plus tard, la guerre allait nous rattraper et nous montrer une nouvelle fois la porte de sortie ? Mais je ne doute pas que ce départ soit momentané, nous reviendrons très rapidement une fois que la guerre sera terminée", dit-elle.

Non loin de l’épouse du rabbin se trouve une mère avec ses quatre enfants. L’un est en bas âge, un autre vient de fêter sa bar mitzva sous les bombes, sans amis. Leur père est resté en Ukraine. Cette mère reste digne, malgré son épuisement apparent. Son fils de 15 ans s'occupe de ses frères. "Je veux retourner à Dnipro, c'est ma maison. J'ai une mission", me dit cet adolescent avec une maturité étonnante.

Je rencontre ces gens alors que je me trouve dans un hôtel au centre de Varsovie, l’un des établissements loués par le rabbin Shalom Stambler, émissaire du mouvement Loubavitch-Habad en Pologne. Cela fait plus d'un mois que lui et son épouse Dina accueillent les réfugiés ukrainiens, jour et nuit, et qu’ils fournissent plusieurs centaines de repas par jour. Sans oublier la gestion des logements de type Airbnb qu'ils louent en plus aux quatre coins de la ville, toujours pour loger les réfugiés.

Matthias Inbar/i24NEWS L'hôtel loué par le mouvement Habad à Varsovie pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Un bar mitzva âgé de 77 ans

En ce vendredi soir, une petite salle de conférence de notre hôtel fait office de synagogue. Parmi les fidèles présents, certains sont habitués à se rendre à l’office du shabbat, tandis que d'autres ne savent pas lire l'hébreu. On leur donne des livres de prières bilingues et le rabbin Shalom Gopin les guide, en russe. "Page 122, il faut se mettre debout. Page 135, asseyez-vous. Maintenant nous allons lire le passage de la Torah", leur indique-t-il. Pour ces Juifs éloignés de toute tradition, c'est un nouveau monde. Les regards sont étonnés, surpris, perdus.

Mes yeux se portent sur un homme d'un certain âge. Yossef Lifshitz, c’est son nom, est assis aux côtés de son fils, Pavlik. Se décrivant comme athée, il me racontera plus tard qu’il a grandi à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. Son grand-père, juif religieux, a été tué par les soldats ukrainiens pronazis en 1941. Lui est né quatre ans plus tard, en 1945. Sa grand-mère l’a élevé dans la tradition juive transmise par son défunt mari, avant que l'éducation soviétique, et donc communiste, ne l'emporte sur le judaïsme.

Difficile de dire que Yossef suit la prière, il est présent et écoute. Mais soudain, alors que le rabbin Shalom se met à chanter et danser sur un air typiquement juif ukrainien, son regard s’illumine littéralement. Il se lève et se met à danser aussi. Heureux, le voilà ramené à sa tendre enfance, lorsque sa grand-mère lui disait à la synagogue : "Ici, c'est le siège sur lequel ton grand-père s’asseyait". Puis le chant se termine. Yossef se rassoit et se replonge dans ce livre de prières qu'il ne connaît pas. Je suis fasciné par cet homme.

Durant l’office du lendemain, samedi, le rabbin Shalom appelle Yossef pour qu’il "monte à la Torah". "Yossef, fils de ?", lui demande le rabbin. "Moïshé", répond Yossef. Le vieil homme se tient devant le rouleau de la Torah mais ne sait ni quoi dire, ni quoi faire. Un jeune réfugié s'empresse de l'aider. Le rabbin demande à Yossef d'un air étonné : "Quand as-tu lu un passage de la Torah pour la dernière fois ?" "Jamais", lui répond celui-ci. Yossef vient tout simplement de célébrer sa bar mitzva, avec 64 ans de retard. Les larmes lui montent aux yeux de bonheur. L'assemblée danse et fête ce moment unique au son des " Mazal tov !"

Naissance du premier bébé juif réfugié

Au même moment, un homme âgé d'une trentaine d'années arrive à l’office. Lui aussi se prénomme Yossef. Il a l'air usé et fatigué, mais heureux. Le rabbin Mayer Stambler, frère du rabbin Shalom, m'informe que la femme de Yossef a quitté seule l'Ukraine alors qu’elle était enceinte de neuf mois, en suppliant son mari de la rejoindre au plus vite. A l’issue de la prière, Yossef raconte son périple. "Grâce au Ciel j’ai obtenu l’autorisation de quitter l’Ukraine au dernier moment pour rejoindre mon épouse, et être présent pour la naissance de mon fils", relate-t-il. "Dans une semaine, nous célébrerons ce qui sera sans doute la première circoncision d'un bébé juif ukrainien réfugié", se réjouit-il en remerciant les responsables du mouvement Habad de Pologne de lui avoir offert leur aide. C'est Dina, la femme du rabbin Shalom Stambler, qui a personnellement accompagné l’épouse de Yossef à l’hôpital la veille, pour qu'elle accouche.

Roman, lui, est silencieux. Il ne parle quasiment pas, mais sourit de temps à autre. Il a été très grièvement blessé à une main par un éclat d'obus ou de balle, et sa main n'a pu être sauvée. Il a dû être amputé à la hâte. Lui aussi rêve de retourner chez lui, en Ukraine.

Dimanche, lors de la prière du matin, Yossef, le "jeune" bar mitzva de 77 ans, enfile les tefilines (phylactères) pour la première fois. Roman accepte aussi de les mettre. L'un des jeunes garçons dont le père est resté en Ukraine l'aide du mieux qu’il peut.

Yossef, le tout jeune papa, regarde son téléphone pour s'informer de l'état de santé de sa femme. Il est 11h30 et ces réfugiés s'apprêtent à quitter l'hôtel pour se rendre dans un autre établissement qui les accueillera "le temps qu'il faudra", explique le rabbin Mayer Stambler. Toute une organisation. Ces réfugiés sont quelque peu lassés d'être transportés, mais reconnaissants de l’aide dont ils bénéficient. Les autobus dans lesquels ils montent sont tous estampillés "mouvement Habad Pologne".

Matthias Inbar/i24NEWS Un bus destiné au transport des réfugiés ukrainiens aux couleurs Habad

Avant de partir, je leur souhaite le meilleur. Une vie meilleure. Un des jeunes me répond qu'il a prévu d'aller chercher ses affaires en Ukraine le lendemain. Comment ? Il préfère ne pas répondre. Je croise un ancien soldat des forces spéciales américaines, envoyé plusieurs fois en Irak et en Afghanistan, qui s’est porté volontaire pour aller combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

Il est temps pour moi de partir pour l’aéroport, où un vol m’attend pour me ramener en Israël. Je repars chargé de cette force que m’ont transmise ces hommes, femmes et enfants qui n'ont, en apparence, plus rien. Ils ont pourtant conservé l'espoir. D’ici quelques jours, ils fêteront ensemble Pessah, la fête qui marque, dans la tradition juive, la liberté retrouvée.