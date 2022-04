Ukraine: V. Zelensky demande l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU

Il a notamment comparé les actions des Russes à celles de l'État islamique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé mardi au Conseil de sécurité de l'ONU, demandant l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité.

M. Zelensky a raconté en détail l'abomination commise par les forces russes contre son peuple, y compris les meurtres atroces à Boutcha, les viols et violentes contre les femmes et enfants.

"Des civils ont été écrasés par des chars russes au milieu de la route, juste pour leur plaisir. Leurs membres ont été coupés, des femmes ont été violées, leurs langues ont été coupées si leurs ravisseurs n'entendaient pas ce qu'ils voulaient. Ils sont venus les tuer dans leurs maison", a déclaré le président.

Il a notamment comparé les actions des Russes à celles de l'État islamique assurant que la Russie "enflamme les guerres et les conduit délibérément de manière à tuer autant de civils et de villes ordinaires, à quitter le pays où ils déploient leurs troupes en ruines et remplis de fosses communes", a-t-il dit, prenant à témoin le monde entier.

"Où est la sécurité que le Conseil de sécurité est censé assurer ? Elle n'est pas là," a-t-il déploré.

Volodymyr Zelensky a demandé que la Russie soit "tenue responsable" pour "les pires crimes de guerre" depuis la Seconde guerre mondiale.