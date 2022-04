À Chypre, Yaïr Lapid accuse pour la première fois la Russie de crimes de guerre en Ukraine

"Un pays grand et puissant a envahi un voisin plus petit sans aucune justification"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a accusé mardi pour la première fois la Russie de crimes de guerre, lors de son déplacement à Chypre, rompant ainsi avec une politique cherchant à éviter de pointer du doigt explicitement la Russie.

"Un pays grand et puissant a envahi un voisin plus petit sans aucune justification. Une fois de plus, le sol est trempé du sang de civils innocents", a affirmé M. Lapid aux côtés de ses homologues chypriote et grec, selon une déclaration de son porte-parole.

"Les images et les témoignages en provenance d'Ukraine sont horribles. Les forces russes ont commis des crimes de guerre contre une population civile sans défense. Je condamne fermement ces crimes de guerre", a réitéré M. Lapid.

Il a vanté la coalition internationale soutenant l'Ukraine, dont Israël s'est tenu à l'écart.

Par ailleurs, M. Lapid a affirmé que la guerre en Ukraine offre des opportunités pour de nouveaux partenariats énergétiques.

Israël, la Grèce et Chypre avaient travaillé sur un projet commun visant à acheminer le gaz de la Méditerranée orientale vers l'Europe, mais le projet de gazoduc est tombé à l'eau ces derniers mois, Jérusalem ayant resserré ses liens avec Ankara.

"La guerre en Ukraine risque de changer la structure du marché énergétique européen et moyen-oriental. Il y a des risques ici, mais il y a aussi des opportunités que nous devons examiner ensemble", a-t-il souligné.