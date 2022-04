Vote jeudi de l'Assemblée générale de l'ONU sur une suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme

Une majorité des 2/3 des pays sera requise pour suspendre la Russie

L'Assemblée générale de l'ONU procédera jeudi à 14H00 GMT à un vote sur une demande des Occidentaux de suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme en raison de l'invasion de l'Ukraine, a annoncé mercredi la présidence de cet organe principal des Nations unies.

Le scrutin est "confirmé jeudi à 10H00 locales", a indiqué la porte-parole de cette présidence, Paulina Kubiak.

Pour que la Russie soit suspendue du Conseil des droits de l'Homme, siégeant à Genève, il faut une majorité des 2/3 des pays qui voteront pour et contre lors du scrutin auquel sont conviés les 193 membres de l'Assemblée générale.

Les abstentions ne sont pas prises en compte.

"La Russie ne devrait pas occuper une position d'autorité dans cet organe, et nous ne devrions pas non plus permettre à la Russie d'utiliser son rôle au sein du Conseil comme un outil de propagande pour suggérer qu'elle a une préoccupation légitime concernant les droits de l'Homme", avait indiqué lundi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.

"En fait, nous voyons chaque jour (...) des rapports déchirants sur le peu d'intérêt qu'ils portent aux droits de l'Homme. La participation de la Russie au Conseil des droits de l'Homme est une farce. Cela nuit à la crédibilité du Conseil et de l'ONU dans son ensemble", avait-elle ajouté.

"C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps que l'Assemblée générale des Nations unies les suspende", avait précisé la diplomate américaine.

Les Etats-Unis, comme le Royaume-Uni qui a apporté son soutien à la démarche américaine, sont convaincus d'avoir une majorité des deux tiers à l'Assemblée. D'autres pays membres, européens mais aussi africains, en sont moins sûrs, ont confié plusieurs diplomates.

Le secrétariat de l'ONU a de son côté exprimé des réticences sur une telle suspension, craignant qu'il n'ouvre la porte à n'importe quelle demande de suspension d'un pays dans n'importe quel organe de l'ONU par n'importe quel pays.