Ukraine: attaque à la roquette sur la gare de Kramatorsk, 39 morts et 100 blessés

"Deux roquettes sont tombées sur la gare de Kramatorsk"

Au moins 39 personnes dont quatre enfants ont été tuées dans l'attaque au missile vendredi sur la gare de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les services de sécurité ukrainiens (SBU), revoyant à la hausse un précédent bilan. Une centaine d'autres ont été blessées.

"Les fascistes russes ont bombardé la gare de Kramatorsk, 39 morts dont quatre enfants", a indiqué sur Facebook le porte-parole du SBU, Artiom Dekhtiarenko.

Un journaliste a vu les corps, dans des sacs mortuaires et sous des bâches, d'au moins 20 personnes. Présent sur place plus tôt, il avait constaté que des centaines de personnes espéraient encore y trouver un train pour quitter la ville, sous menace d'une offensive russe majeure.

Quatre voiture étaient brûlées devant la gare. L'intérieur et l'entrée de la gare étaient eux couverts de sang, de longues traces s'étendant par endroits sur le trottoir et des rangées de banc étant carbonisées.

Sur le parvis devant la gare, les restes d'un missile était toujours visible, sur lequel on pouvait lire en russe "Pour nos enfants".

Des bagages abandonnés et d'innombrables débris et éclats de verre brisés jonchaient aussi le parvis et les environs de la gare.