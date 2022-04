L'Ukraine est "toujours prête" à des pourparlers avec la Russie (V. Zelensky)

"Pour l'instant, nous envisageons parallèlement un dialogue"

L'Ukraine est "toujours prête" à mener des pourparlers avec la Russie, au point mort après la découverte d'atrocités dans des villes ukrainiennes libérées, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous sommes prêts à nous battre et chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre. Pour l'instant, nous envisageons parallèlement un dialogue", a assuré le président ukrainien au cours d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, en visite à Kiev et à Boutcha, près de la capitale ukrainienne, devenue un symbole des atrocités de l'invasion russe.

La dernière session de pourparlers directs russo-ukrainiens s'est tenue le 29 mars à Istanbul, au cours desquels l'Ukraine a détaillé ses principales propositions en vue d'un accord avec Moscou dont sa "neutralité" en échange d'un accord international pour garantir sa sécurité.

"Dans l'Est et dans le Sud, nous observons une concentration d'armes, d'équipements et de troupes qui s'apprêtent à occuper une autre partie de notre territoire", a souligné M. Zelensky.

Interrogé sur les scénarios d'une telle offensive, il a dit qu'ils allaient dépendre de "plusieurs facteurs": "de notre force, de la rapidité de nos partenaires pour nous fournir des armes, et de la volonté du dirigeant russe (Vladimir Poutine) d'aller plus loin".