Le ministère israélien des AE condamne le massacre de civils à Kramatorsk

Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné le bombardement attribué à l'armée russe d'une gare dans l'est de l'Ukraine vendredi, qui a tué des dizaines de personnes.

"La mort de civils à la gare de Kramatorsk est un événement choquant qui mérite d'être condamné", a souligné le ministère dans un communiqué.

"Israël adresse ses condoléances au peuple ukrainien et appelle à la cessation immédiate de l'attaque russe".

Un missile russe a frappé vendredi une gare de l'est de l'Ukraine où des milliers de personnes s'étaient rassemblées, faisant au moins 52 morts, dont cinq enfants, et des dizaines de blessés dans une attaque contre une foule composée essentiellement de femmes et d'enfants qui tentaient de fuir une nouvelle offensive russe imminente, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Environ 4.000 civils se trouvaient dans la gare et aux alentours, répondant aux appels à partir avant que les combats ne s'intensifient dans la région de Donbass, a indiqué le bureau du procureur général d'Ukraine.

Le massacre de Kramatorsk a suscité une vague de condamnations occidentales, mais Moscou a nié toute responsabilité, tandis que le président Zelensky a dénoncé des méthodes "inhumaines" de la Russie.

Cette attaque sanglante sur la "capitale" de la partie du Donbass encore sous contrôle ukrainien est une "nouvelle horrible atrocité commise par la Russie", a réagi dans un tweet Joe Biden.

Une "attaque méprisable" selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, arrivée en Ukraine pour une visite de soutien, accompagnée du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

Tous deux sont allés en fin d'après-midi à Boutcha, près de Kiev, où des dizaines de cadavres portant des vêtements de civils, certains les mains liées dans le dos, ont été découverts début avril après le départ des forces russes, suscitant une vague d'indignation.

Le chef d'État français Emmanuel Macron avait auparavant lui aussi dénoncé le bombardement de Kramatorsk comme "abominable", son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian parlant même d'un "crime contre l'humanité".

Concernant Kramatorsk, Moscou avait immédiatement démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé et dénonçant une "provocation" ukrainienne.