Ukraine: les forces russes ont l'intention de prendre Kiev, selon Ramzan Kadyrov

"Lougansk et Donetsk - nous libérerons en premier lieu - et ensuite nous prendrons Kiev et les autres villes"

Une offensive des forces russes est à prévoir non seulement sur le port assiégé de Marioupol mais aussi sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes, a affirmé lundi matin le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. "Il y aura une offensive (...) non seulement sur Marioupol, mais aussi sur d'autres lieux, villes et villages", a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram. "Lougansk et Donetsk - nous libérerons complètement en premier lieu … et ensuite nous prendrons Kiev et toutes les autres villes", a averti Ramzan Kadyrov, qui s'est souvent décrit comme le "fantassin" du président russe Vladimir Poutine. "Je vous assure : pas un pas ne sera fait en arrière", a-t-il martelé. De Marioupol, ville martyre assiégée par les Russes, à l'Est séparatiste prorusse, l'homme fort de Tchétchénie, qui affiche sa contribution à la guerre à grand renfort de vidéos, est régulièrement accusé de graves violations des droits humains. Dans les environs de Kiev, occupés plusieurs semaines durant par l'armée russe, la recherche des corps se poursuit. "A ce jour, nous avons 1.222 personnes tuées, pour la seule région de Kiev", a déclaré la procureure générale Iryna Venediktova à la chaîne britannique Sky News. Des analystes estiment que Vladimir Poutine, dont la décision d'envahir l'Ukraine s'est heurtée à la résistance acharnée des Ukrainiens, veut obtenir une victoire dans le Donbass avant le défilé militaire du 9 mai marquant sur la Place Rouge la victoire soviétique sur les nazis. Ce lundi, le chancelier autrichien Karl Nehammer, premier dirigeant européen à se rendre à Moscou depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Karl Nehammer a déclaré avoir "l'intention de tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix", tout en reconnaissant que les chances d'y parvenir sont minces.