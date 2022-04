Ukraine: l'OIAC "préoccupée" par des allégations d'utilisation d'armes chimiques à Marioupol

"C'est quelque chose que nous suivons de très, très près" (A. Blinken)

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) s'est dite mardi préoccupée par des allégations d'utilisation d'armes chimiques dans la ville ukrainienne de Marioupol, théâtre de violents combats.

"Le Secrétariat (de l'OIAC) est préoccupé par les récentes informations non confirmées sur l'utilisation d'armes chimiques à Marioupol, relayées par les médias au cours des dernières 24 heures", a déclaré dans un communiqué l'organisation, qui siège à La Haye.

"Cela fait suite à des informations parues dans les médias au cours des dernières semaines sur des bombardements visant des usines chimiques situées en Ukraine, ainsi qu'à des accusations portées par les deux parties concernant une possible utilisation abusive de produits chimiques toxiques", a poursuivi l'OIAC, ajoutant qu'elle suivait "de près la situation en Ukraine".

L'administration Biden et ses alliés de leur côté "ne resteront pas les bras croisés" si des armes chimiques étaient utilisées dans la guerre russe contre l'Ukraine, ont par ailleurs affirmé mardi des membres du Congrès américain en déplacement en Pologne.

Selon cette source, les États-Unis enquêtent sur ces informations, mais déterminer la nature de l'attaque dans la ville portuaire assiégée pourrait prendre du temps.

A Washington, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a précisé devant la presse que "nous ne sommes pas en mesure de confirmer quoi que ce soit, et je ne pense pas que les Ukrainiens le soient non plus".

"Les forces russes pourraient utiliser différents agents anti-émeutes, notamment des gaz lacrymogènes mélangés avec des agents chimiques" face aux "combattants et civils ukrainiens dans le cadre de leur campagne agressive pour prendre Marioupol".

"C'est une inquiétude que nous avions avant même le début de l'agression" de la Russie contre l'Ukraine, "j'avais mis en garde contre la possibilité d'un recours à ce type d'armes, et c'est quelque chose que nous suivons de très, très près", a insisté le secrétaire d'Etat.