Ukraine: Joe Biden accuse Vladimir Poutine de "génocide" pour la première fois

Volodymyr Zelensky a salué les commentaires de Joe Biden et appelé à plus de soutien

Le président américain Joe Biden a qualifié mardi la guerre menée en Ukraine par les Russes de "génocide", accusant Vladimir Poutine d'essayer d'"anéantir l'idée même d'être Ukrainien".

"Oui, j'ai appelé ça un génocide", a dit Joe Biden à des journalistes lors d'un déplacement dans l'Iowa, quelques heures après avoir évoqué ce terme lors d'un discours consacré à la lutte contre l'inflation.

"Votre budget familial, votre capacité à remplir votre réservoir – rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu'un dictateur déclare la guerre et commette un génocide à l'autre bout du monde", avait-il dénoncé peu avant.

"Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien", a-t-il souligné.

Le président Volodymyr Zelensky a de son côté salué les commentaires de Joe Biden et appelé à plus de soutien.

"Les vrais mots d'un vrai leader @POTUS", a-t-il tweeté. "Appeler les choses par leur nom est essentiel pour tenir tête au mal."

Ni le président américain ni son administration n'ont annoncé de nouvelles conséquences pour la Russie ou une aide à l'Ukraine suite à ces propos.

Selon Joe Biden, il appartient aux avocats internationaux de décider si la conduite de la Russie correspond à un génocide, mais "pour moi, cela y ressemble bien".

"De plus en plus de preuves s'accumulent sur les choses horribles que les Russes ont commis en Ukraine, et nous allons en apprendre de plus en plus sur la dévastation", a-t-il déploré.