Moscou menace de frapper Kiev, accusant l'Ukraine d'attaques contre son territoire

La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le croiseur Moskva, vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, ayant été "gravement endommagé" par une explosion de munitions selon Moscou, et par des frappes de missiles selon Kiev.

A Washington, le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky une nouvelle aide militaire massive, de 800 millions de dollars, comprenant des équipements lourds que les Etats-Unis hésitaient jusqu'à présent à livrer à Kiev, de crainte d'aggraver encore leurs tensions avec Moscou et d'être considérés comme partie prenante à la guerre.

Et ce alors que la Russie a menacé de frapper des centres de commandement à Kiev, accusant l'Ukraine d'attaques contre son territoire.

Au moment où l'armée russe est en passe de prendre le contrôle du port stratégique de Marioupol, sur la mer d'Azov, et d'étendre son offensive dans le sud et l'est de l'Ukraine, le croiseur lance-missiles Moskva a été "gravement endommagé", selon le ministère russe de la Défense, cité par les agences d'Etat Ria Novosti et Tass.

"En raison d'un incendie, des munitions ont explosé à bord", et l'équipage a été entièrement évacué, a indiqué le ministère, précisant qu'une enquête était en cours pour déterminer l'origine de cet incendie.

Les autorités ukrainiennes ont affirmé pour leur part que le Moskva avait été touché par des missiles.

"Des missiles Neptune qui protègent la mer Noire ont causé d'importants dégâts à ce navire russe", s'est félicité le gouverneur ukrainien de la région d'Odessa (sud), Maxime Martchenko.

Un conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovitch, a déclaré sur YouTube qu'"une surprise est arrivée au vaisseau amiral de la flotte russe de la mer Noire".

"Il brûle avec intensité. Maintenant. Et avec cette mer agitée, il est impossible de savoir quand ils seront capables de recevoir de l'aide", a-t-il dit, assurant que "510 membres d'équipage" étaient à bord.

"Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé", a-t-il ajouté.

Le Moskva a été mis en service du temps de l'Union soviétique en 1983 et a participé à l'intervention russe en Syrie à partir de 2015.

Dans les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, il a pris part à une attaque contre l'île aux Serpents, près de la frontière roumaine, au cours de laquelle 19 marins ukrainiens ont été capturés pour être ensuite échangés contre des prisonniers russes.