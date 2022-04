La Russie met en garde les États-Unis contre son aide militaire à l'Ukraine (média)

"L'aide massive que nous fournissons à nos partenaires ukrainiens fait la preuve de sa remarquable efficacité"

La Russie a adressé cette semaine une note diplomatique officielle aux États-Unis avertissant que les livraisons américaines et de l'OTAN des systèmes d'armes "les plus sensibles" à l'Ukraine "alimentaient" le conflit et risquaient d'entraîner des "conséquences imprévisibles", a rapporté vendredi le Washington Post.

Cet avertissement intervient tandis que le président américain Joe Biden a approuvé une nouvelle aide militaire d'une valeur de 800 millions de dollars à l'Ukraine, dont des obusiers de 155 mm, des drones de défense côtière, des véhicules blindés, ainsi que des armes antiaériennes et antichar portables et des millions de cartouches.

"Nous appelons les Etats-Unis et leurs alliés à stopper la militarisation irresponsable de l'Ukraine, qui implique des conséquences imprévisibles pour la sécurité régionale et internationale", indique la note.

Vendredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé la note diplomatique et déclaré que des plaintes similaires sur les livraisons d'armes à l'Ukraine avaient été envoyées à "tous les pays", a rapporté l'agence de presse russe Interfax.

"Ce que les Russes nous disent en privé est précisément ce que nous disons au monde publiquement, que l'aide massive que nous fournissons à nos partenaires ukrainiens fait la preuve de sa remarquable efficacité", a indiqué un haut-reponsable américain, cité par le journal américain.

Le département d'Etat s'est refusé à tout commentaire concernant le contenu de la note diplomatique de deux pages ou de toute réponse américaine.

La note diplomatique était datée de mardi, Joe Biden a donné son feu vert mercredi à la nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine, avec des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu'ici.

Le document, intitulé "Sur les préoccupations de la Russie dans le contexte des livraisons massives d'armes et d'équipements militaires au régime de Kiev", écrit en russe avec une traduction fournie, a été transmis au Département d'Etat par l'ambassade de Russie à Washington.