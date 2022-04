Ukraine: la barre des cinq millions de réfugiés franchie moins de deux mois après l'invasion

Les femmes et les enfants représentent 90% des réfugiés, les hommes n'ayant pas le droit de partir

La barre des cinq millions de réfugiés ukrainiens a été franchie moins de deux mois après le début de l'invasion russe le 24 février, selon les chiffres du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés publiés mercredi.

Selon le HCR, 5.034.439 Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe, soit 53.850 de plus que le chiffre publié mardi.

"Après huit semaines de conflit, nous en sommes à cinq millions, et ce n'est pas fini, cinq millions d'histoires singulières de pertes et de traumatismes", a déclaré Kelly Clements, la Haut-Commissaire adjointe de l'agence de l'ONU pour les réfugiés.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), également rattachée à l'ONU, a indiqué que plus de 218.000 non-Ukrainiens, essentiellement des étudiants et des travailleurs migrants, ont aussi quitté l'Ukraine pour les pays voisins, ce qui signifie que plus de 5,25 millions de personnes au total ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre.

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans étant susceptibles d'être mobilisés et n'ayant pas le droit de partir.

Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû fuir leur foyer, y compris ceux se trouvant toujours dans le pays.

Par ailleurs, près de 7,1 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'OIM.

Avant l'invasion russe, l'Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions sous le contrôle de son gouvernement. Ce chiffre exclut la Crimée (sud) annexée en 2014 par la Russie, et les régions de l'est contrôlées par des séparatistes prorusses.