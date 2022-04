Blinken à Kiev: retour des diplomates américains et nouvelle aide militaire

Au total, selon Washington, les USA ont accordé plus de 4 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken et le ministre de de la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Kiev dimanche, la première visite de dirigeants américains en Ukraine depuis le déclenchement des hostilités par la Russie, ont confirmé des responsables américains.

Pour des raisons de sécurité, la visite a été entourée d'une grande confidentialité, seulement confirmée par Washington après la sortie de Lloyd Austin et Antony Blinken du territoire ukrainien.

Le secret avait cependant été éventé par le président Volodymir Zelensky lui-même dès samedi, puis par des responsables ukrainiens qui avaient confirmé dimanche la présence à Kiev des deux ministres américains.

Au cours de leurs discussions, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide militaire supplémentaire, directe et indirecte, de plus de 700 millions de dollars.

"Depuis le début des hostilités, nous avons une équipe en Pologne qui fait ce travail. A partir de cette semaine, des membres de cette équipe vont faire des déplacements dans une même journée à l'intérieur de l'Ukraine", a expliqué un haut responsable du département d'Etat aux journalistes qui attendaient les deux ministres du côté polonais de la frontière.

"De là, ils vont monter en puissance, vers d'autres parties du pays, et au final réactiver notre présence à Kiev", a-t-il ajouté.

Joe Biden avait déjà annoncé jeudi dernier une nouvelle tranche de 800 millions de dollars sous forme de livraisons à l'Ukraine d'armes lourdes notamment. Au total, selon Washington, les Etats-Unis ont accordé plus de 4 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début du mandat du président démocrate.