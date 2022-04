Guerre en Ukraine: risques de pénuries alimentaires pour les Palestiniens, selon les États-Unis

"L'insécurité alimentaire pourrait s'aggraver dans les semaines à venir, à la fois à Gaza et en Cisjordanie"

L'invasion russe en Ukraine pourrait entraîner des pénuries alimentaires pour les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, a déclaré l'ambassadeur adjoint américain Richard M. Mills au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), la Russie et son voisin ukrainien étant respectivement premier et cinquième exportateurs mondiaux de blé.

"En raison de l'agression non provoquée du président Poutine contre l'Ukraine, l'insécurité alimentaire pourrait encore s'aggraver dans les semaines à venir, à la fois à Gaza et en Cisjordanie, alors que les prix de la nourriture, du carburant et d'autres produits augmentent", a dénoncé M. Mills lors de la réunion mensuelle du CSNU à New York sur le conflit israélo-palestinien.

Il y a 15 jours, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture avait annoncé que les prix mondiaux des denrées alimentaires avaient atteint en mars leurs plus hauts niveaux jamais enregistrés.

Le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a également averti le Conseil de sécurité de la pénurie alimentaire imminente.

"Après le déclenchement du conflit en Ukraine, la hausse des prix et les perturbations du marché - qui se reflètent dans tout le Moyen-Orient - menacent les niveaux de sécurité alimentaire des familles [palestiniennes] vulnérables", a-t-il prévenu.

Mardi dernier, Oxfam a exhorté le Fond monétaire international (FMI) à "abandonner ses exigences d'austérité alors la crise du coût de la vie fait augmenter la faim et la pauvreté dans le monde".