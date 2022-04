L'Ukraine s'attend à "des semaines extrêmement difficiles" (ministre de la Défense)

"Malheureusement, nous allons perdre encore des soldats avant de gagner"

L'Ukraine a dit mercredi s'attendre à "des semaines extrêmement difficiles" face à l'armée russe qui "a déjà accumulé des forces pour une offensive majeure dans l'est" du pays, priorité de Moscou.

"Nous avons des semaines extrêmement difficiles à venir", a prévenu le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov, dans un communiqué sur Facebook, appelant les Ukrainiens à "la résilience et l'unité" après plus de deux mois de conflit avec la Russie.

"Malheureusement, nous allons perdre encore des soldats avant de gagner", a-t-il ajouté, estimant qu'"il y aura plus de destructions et de blessés".

Selon lui, l'armée russe, "déjà consciente de sa défaite stratégique, va tenter d'infliger le plus de souffrances possibles" aux soldats ukrainiens qu'il a exhortés à "tenir le coup".

Plus tôt dans la journée, l'armée ukrainienne avait reconnu une avancée des forces russes dans l'est du pays, avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass.

Le 18 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait, pour sa part, annoncé le début de l'offensive russe contre l'est du pays, dont une partie est aux mains des séparatistes prorusses depuis 2014 et qui est désormais l'objectif prioritaire de Moscou.

"La mise en oeuvre des accords (avec des pays étrangers), la formation et le déploiement de la logistique prennent un certain temps", a enfin regretté M. Reznikov, se félicitant toutefois que "l'aide à l'Ukraine allait croître" dans les prochains jours, selon lui.