La Russie à l'origine de plus de 200 attaques informatiques contre l'Ukraine (Microsoft)

Des groupes liés à l'Etat russe ont mené plus de 200 attaques informatiques contre l'Ukraine et ses infrastructures depuis les prémices de l'invasion de l'armée russe, selon un rapport de Microsoft publié mercredi.

Le géant américain de l'informatique y détaille "les cyberattaques destructrices et incessantes de la Russie dans sa guerre hybride contre l'Ukraine", selon Tom Burt, vice-président de Microsoft en charge de la sécurité client, dans un résumé du rapport.

Ces attaques "n'ont pas seulement détérioré les systèmes des institutions en Ukraine mais ont également visé la perturbation de l'accès par la population à une information fiable et aux services vitaux dont dépendent les civils, et ont tenté d'ébranler la confiance envers les dirigeants du pays", note-t-il.

Juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, "nous avons vu au moins six acteurs distincts liés à l'Etat russe lancer plus de 237 opérations contre l'Ukraine, y compris des attaques destructrices qui sont toujours en cours et menacent le bien-être des civils", poursuit ce texte.

"Près de 40" attaques ont été directement "destructrices" pour les institutions publiques ukrainiennes notamment, et se sont accompagnées d'activités d'espionnage.

Microsoft relève également que la temporalité des attaques "apparaît fortement corrélée, et parfois directement calée, avec les opérations terrestres" de l'armée russe.

Ainsi, poursuit l'entreprise à l'origine de Windows, qui équipe l'essentiel des ordinateurs dans le monde, l'un des groupes d'attaque russes a visé une "entreprise de radio-télévision importante" le 1er mars, le jour même du bombardement sur la tour de télévision de Kiev.