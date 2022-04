Un milliardaire juif russe va donner 100 millions de dollars pour l'aide aux réfugiés ukrainiens

Yuri Milner va investir dans le partenariat entre sa Fondation Breakthrough et des entreprises privées

Yuri Milner, un entrepreneur juif russe qui a fait fortune dans la Silicon Valley avec le soutien initial du Kremlin, s'est engagé à faire don de 100 millions de dollars pour aider les réfugiés ukrainiens, rapporte vendredi le site d'informations JTA.

M. Milner et son épouse Julia, qui vivent en Californie et détiennent également la nationalité israélienne, sont surtout connus dans le monde de la philanthropie pour avoir créé le prix "Breakthrough", qui récompense et encourage les réalisations scientifiques. Ils sont également devenus des donateurs importants pour diverses causes en Israël.

Le milliardaire va ainsi investir dans l'initiative "Tech for Refugees", qui implique un partenariat entre sa Fondation Breakthrough et des entreprises privées, notamment Airbnb (logements), Flexport (lits d'hôpitaux et du matériel médical), ou encore le service de streaming Spotify.

"Nous avons été dévastés par les souffrances déchirantes du peuple ukrainien", ont déclaré les Milner dans un communiqué.

"Nous pensons que cette initiative, en partenariat avec certaines des entreprises et organisations technologiques les plus créatives du monde, peut apporter une aide pratique aux personnes vivant dans la tourmente en dehors de leur pays", ont-ils ajouté.

Contrairement à d'autres milliardaires dont la fortune est liée au président russe Vladimir Poutine, M. Milner, qui affirme avoir rompu ses liens avec le Kremlin il y a des années, est parvenu à éviter les sanctions occidentales destinées à punir la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine.

Parmi les bénéficiaires des Milner en Israël figurent le service de secours Magen David Adom, l'université de Tel Aviv, le centre médical Sourasky de Tel Aviv et le Centre Peres pour la paix.