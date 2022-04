Israël ferme l'hôpital de campagne ukrainien après six semaines

Les médecins ont soigné plus de 6.000 patients civils pendant son fonctionnement

Une équipe médicale israélienne envoyée dans l'ouest de l'Ukraine pour diriger un hôpital de campagne mis en place après l'invasion russe est rentrée chez elle vendredi, au bout de six semaines de fonctionnement.

L'hôpital de Mostyska, situé à environ 50 kilomètres à l'ouest de Lviv, avait été baptisé sous le nom de "Kohav Meir" ("étoile brillante"), un jeu de mots sur le nom de l'ancienne Première ministre israélienne Golda Meir, qui est née en Ukraine. Elle a également été la fondatrice du programme d'aide de l'Agence pour la coopération au développement international du ministère des Affaires étrangères, qui a dirigé le projet avec le centre médical Sheba.

Pendant ces six semaines, l'hôpital a traité plus de 6.000 patients et a mis au monde au moins un bébé.

La plupart des personnes traitées n'étaient pas des blessés de guerre, mais plutôt des civils qui auraient eu du mal à recevoir des soins, les ressources de l'Ukraine étant mises à rude épreuve par l'invasion.

L'hôpital devait initialement fonctionner pendant un mois, mais la date de fermeture a été reportée à deux reprises, et les 100 membres du personnel initial - dont 80 médecins et infirmières - ont été remplacés par de nouvelles équipes du centre médical Sheba.

Lors d'une visite à l'hôpital au début du mois, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a remercié le personnel médical pour son "travail sacré".

L'hôpital comptait 150 lits dans les services d'urgence, de pédiatrie, d'obstétrique ou encore gynécologie.

L'installation, d'une valeur de 21 millions de shekels (5.9 millions d'euros), a permis de transformer plusieurs salles de classe en salles d'hospitalisation.

L'hôpital était le fleuron de l'aide israélienne à l'Ukraine, qui s'est limitée à l'aide humanitaire, bien que Kiev avait également demandé à plusieurs reprises une aide militaire.