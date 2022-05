Ukraine: retour des diplomates américains à Kiev espéré "d'ici la fin du mois" (chargée d'affaires)

"Nous espérons fortement que les conditions nous permettront de revenir à Kiev d'ici la fin du mois"

Le retour des diplomates américains à Kiev, la capitale ukrainienne qu'ils avaient quittée mi-février quelques jours avant le début de l'invasion russe, est espéré "d'ici la fin du mois" de mai, a annoncé lundi la chargée d'affaires américaine Kristina Kvien.

"Nous espérons fortement que les conditions nous permettront de revenir à Kiev d'ici la fin du mois", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine.

"C'est mon premier jour de retour en Ukraine", a-t-elle ajouté, se disant "ravie", tout en précisant qu'elle "allait faire des allers-retours sur la journée pendant une semaine ou peut-être deux".

"La priorité est la sécurité du personnel. Si les agents de sécurité nous disent que l'on peut revenir à Kiev, alors nous y retournerons", a assuré M. Kvien.

"Le message à la Russie est: 'Vous avez échoué'", a-t-elle lancé face à la presse. Et d'ajouter: "M. Poutine a fait une erreur de calcul historique dans son attaque non provoquée et injustifiée".

Les Etats-Unis avaient décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, proche de la frontière polonaise, le 14 février, dix jours avant le début de l'invasion russe, avant d'évacuer son personnel du pays.

A la suite d'une visite à Kiev le 24 avril dernier, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin avaient annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine, au regard de l'amélioration de la situation sur le terrain, notamment à Kiev et dans sa région.

Le lendemain, Joe Biden avait, lui, indiqué qu'il allait nommer dans les prochains jours une nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Ukraine. Il s'agira de Bridget Brink, actuelle ambassadrice en Slovaquie.