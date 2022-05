Ukraine: davantage d'habitants de Marioupol sont morts lors de l'invasion russe que sous l'occupation nazie (maire)

"L'armée russe détruit délibérément et impitoyablement notre ville et ses habitants"

En deux mois, l'armée russe a tué "deux fois plus de personnes à Marioupol en Ukraine que les nazis pendant les deux années d'occupation de la ville durant la Seconde Guerre mondiale", a déclaré le maire de Marioupol, Vadym Boychenko.

"En deux ans, les nazis ont tué 10.000 civils à Marioupol. Et les occupants russes en deux mois ont tué plus de 20.000 habitants de Marioupol. Plus de 40.000 personnes ont été expulsées de force. C'est l'un des pires génocides de civils de l'histoire moderne. L'armée russe détruit délibérément et impitoyablement notre ville et ses habitants", a-t-il poursuivi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé qu'environ 100 personnes étaient actuellement évacuées.

Des photos montrent des toits endommagés et des bâtiments réduits en décombres. Un autre rapport de CNN a déclaré que la Russie renforçait ses opérations offensives dans l'est de l'Ukraine avec des armes et du matériel militaire.

Une installation du ministère russe de la Défense dans la région sud de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, a pris feu, a annoncé dimanche le gouverneur de la région.

En outre, l'armée ukrainienne a affirmé lundi avoir détruit deux patrouilleurs russes, près de l'île aux Serpents, en mer Noire.

"Deux bateaux russes de classe Raptor ont été détruits aujourd'hui près de l'île aux Serpents", a écrit sur Facebook le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny.