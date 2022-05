Israël enclin à envoyer une aide militaire défensive à l'Ukraine (média)

Jérusalem espère toutefois maintenir intactes ses relations avec Moscou

Les responsables israéliens sont sur le point de discuter de l'élargissement de l'aide à l'Ukraine, notamment de fourniture d'équipements militaires défensifs que Jérusalem s'était jusqu'à présent refusé d'envoyer, a rapporté mardi le quotidien Haaretz.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, Israël a rejeté les demandes de Kiev et de l'Occident pour des équipements militaires tels que des batteries anti-missiles, et n'a accepté que récemment d'envoyer des casques et des gilets pare-balles aux secours civils et aux forces médicales, dans le cadre d'une politique visant à préserver les liens avec la Russie.

L'Etat hébreu a par ailleurs envoyé quelque 100 tonnes d'aide humanitaire et mis en place un hôpital de campagne dans l'ouest de l'Ukraine pendant six semaines.

Selon le journal, les responsables israéliens devraient désormais se prononcer en faveur de l'acheminement d'une aide militaire à l'Ukraine, à des niveaux symboliques et avec l'espoir de maintenir intactes ses relations avec Moscou.

Selon un responsable diplomatique cité par le quotidien, Israël n'envisage pas d'envoyer des armes offensives ou des technologies défensives avancées, telles que le système antimissile Dôme de fer, mais compte sélectionner du matériel pouvant être fourni sans déclencher de crise avec Moscou.

"Il n'y a toujours aucune intention de fournir des armes offensives, mais seulement des armes défensives", a souligné la source.

Le quotidien ne précise aucun calendrier concernant cette prochaine expédition.

Ces informations interviennent tandis que Moscou a accusé mardi Israël de "soutenir le régime néonazi de Kiev", enfonçant le clou après que le chef de la diplomatie russe a repris une théorie du complot sur le "sang juif" présumé d'Adolf Hitler.