Guerre en Ukraine: Israël envisage d'étendre son aide

De hauts responsables israéliens tiendront une nouvelle réunion à ce sujet

Des responsables diplomatiques et militaires israéliens ont discuté ces derniers jours de l'extension de l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine, a rapporté mardi le quotidien Haaretz.

Les discussions ont eu lieu alors que Jérusalem réalise qu'elle ne peut plus rester en retrait, même partiellement, alors que le nombre de victimes civiles en Ukraine ne cesse d'augmenter.

L'Etat hébreu a envoyé plusieurs cargaisons d'aide humanitaire, a mis en place un hôpital de campagne en Ukraine et, plus récemment, a envoyé des casques et des gilets pare-balles.

Toutefois, il a jusqu'à présent évité d'envoyer des armes à Kiev, dans le but de ne pas froisser Moscou.

La Russie contrôle le ciel de la Syrie à partir duquel l'armée israélienne opère pour cibler les mandataires iraniens.

Dans les prochains jours, de hauts responsables israéliens tiendront une nouvelle réunion pour discuter de ce qu'ils sont prêts à envoyer à l'Ukraine.

La position contre l'envoi de systèmes de défense aérienne demeure, mais il existe d'autres options "entre les casques et le Dôme de fer", a précisé une source diplomatique proche du dossier à Haaretz.

"Il n'y a toujours aucune intention de fournir des armes offensives. Il n'y a que des armes défensives", a ajouté la source, sous couvert d'anonymat, qui estime que cette position permettra à Israël d'éviter une nouvelle crise diplomatique avec la Russie.