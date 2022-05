Ukraine: le chef de l'ONU espère "davantage de pauses humanitaires"

Il faut "un engagement supplémentaire et un engagement continu entre les parties"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a espéré mardi que "davantage de pauses humanitaires" pourront être organisées avec l'Ukraine et la Russie, sur le modèle de celle qui a permis l'évacuation d'une centaine de civils de l'aciérie Azovstal.

"J'espère que la coordination continue avec Kiev et Moscou conduira à davantage de pauses humanitaires qui permettront aux civils de s'éloigner en toute sécurité des combats et à l'aide d'atteindre les personnes là où les besoins sont les plus grands", a-t-il dit dans un communiqué sans en préciser les lieux.

Lors d'une liaison vidéo avec des journalistes à l'ONU à New York, la coordinatrice humanitaire des Nations unies pour l'Ukraine, Osnat Lubrani, a aussi espéré que l'opération organisée le week-end dernier à Marioupol pourrait se répéter.

Dans cette aciérie de cette ville, "il y a des civils encore pris au piège, certains d'entre eux ont peut-être eu peur de sortir, ou n'ont probablement pas pu s'extraire", a-t-elle dit sans pouvoir en préciser le nombre.

Il faut "un engagement supplémentaire et un engagement continu entre les parties avec le soutien des Nations unies et de la Croix-Rouge internationale pour continuer à chercher et planifier d'autres opérations comme celle-ci pour sauver des vies", a ajouté la responsable en évoquant l'ensemble de l'Ukraine.

Interrogée pour savoir si d'autres évacuations étaient en projet actuellement dans le pays, elle a répondu par la négative.