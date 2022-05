"Avec les allégations de nazisme, la Russie suit le même concept que Goebbels" (Zelensky)

"La réaction du monde est encore faible face aux propos de Lavrov"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie, en l'assimilant à Adolf Hitler et en suggérant que lui et d'autres membres de la direction du pays sont antisémites, ne fait que suivre "des tactiques de propagande du nazi Joseph Goebbels".

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé dimanche qu'Hitler avait du "sang juif" et, mardi, le ministère des Affaires étrangères a accusé Israël de soutenir "le régime néo-nazi de Kiev".

S'exprimant sur Fox News, M. Zelensky a soutenu que Moscou "suit le même concept que Goebbels et utilise la même méthodologie" pour tenter de justifier la guerre contre l'Ukraine.

"Je pense que la réaction du monde est encore faible face aux propos de Lavrov", a-t-il ajouté.

Interrogé sur l'idée que le président Joe Biden se rende à Kiev après le récent voyage de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, M. Zelensky a estimé qu'il serait "bon pour lui d'être ici".

M. Zelensky a également souligné que les Américains devraient savoir que la guerre "ne concerne pas seulement nous et la Russie, mais que nous nous battons sur notre terre pour les principes auxquels Washington accorde la même importance".

"Nous avons les mêmes principes et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien et je suis sûr que nous allons gagner", a poursuivi M. Zelensky, ajoutant que l'Ukraine veut "sauver autant de personnes que possible parce que nous ne pouvons pas perdre notre nation."

Le dirigeant ukrainien a réitéré son appel à davantage d'armement occidental pour riposter à l'armée du président russe Vladimir Poutine.

Selon M. Zelensky, la Russie cherche à détruire "tout le monde" - y compris les civils - qui se cache encore dans l'usine sidérurgique Azovstal à Marioupol.

Interrogé sur les informations selon lesquelles Vladimir Poutine déclarerait officiellement la guerre à l'Ukraine le 9 mai - date de la célébration du Jour de la Victoire de la Russie en l'honneur de ses succès pendant la Seconde Guerre mondiale - M. Zelensky a répondu que cela ne changerait rien pour l'Ukraine car la "véritable guerre dure depuis 70 jours".